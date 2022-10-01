وطنية
جدل حول التمديد للمجلس الوطني للصحافة
خلافات وزارية حول المدة وغياب الوزير الوصي عن المجلس الحكومي احتدم النقاش بين الوزراء في المجلس الحكومي المنعقد، مساء أول أمس (الخميس) بالرباط، حول الكيفية التي يجب التعامل بها مع الوضع الحالي، الذي آل إليه المجلس الوطني للصحافة، والذي لم يتم تجديده هياكله، وفق الفقرة الثالثة منأكمل القراءة »
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