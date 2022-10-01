الرياضة
العماري: سأقاضي البدراوي
أكد الإعلامي عادل العماري أنه سيتبع المساطر القانونية لرد الاعتبار لشخصه، والإذاعة التي ينتمي إليها، بسبب تدوينة مسيئة له نشرها عزيز البدراوي، رئيس الرجاء. ودعا العماري في تصريح ل”الصباح”، المجلس الأعلى للصحافة للدخول على خط القضية، وقال» سبق للأخلاقيات أن عاقبت هشام أيت منة في قضية مماثلةأكمل القراءة »
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