الرياضة
بنشيخة يستعيد الأجانب
الفريق يسترجع الموساوي والركراكي وباعدي التحق يوسوفو دايو وجبريل واتارا ولامين كامارا بتداريب نهضة بركان، قبل مباراة الوداد، غدا (الأحد)، بالمركب الرياضي محمد الخامس، ضمن الجولة الرابعة من البطولة الوطنية. وعاد اللاعبون الأجانب من معسكرات منتخباتهم، وسافروا رفقة الفريق إلى البيضاء، استعدادا للمباراة. وفي المقابل، أكد مصدرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا