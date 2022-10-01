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الرياضة

قمة ثأرية بين الوداد وبركان

منذ دقيقتين
المباراة بشبابيك مغلقة بعد نفاد التذاكر وعموتة: نسعى إلى رد الاعتبار يلتقي الوداد الرياضي، بنهضة بركان، مساء غد (الأحد)، بملعب محمد الخامس، بداية من الثامنة والنصف، لحساب الجولة الرابعة من البطولة. وتجري المواجهة بشبابيك مغلقة، بعد أن نفدت جميع التذاكر التي وضعها مكتب الفريق الأحمر رهن إشارةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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