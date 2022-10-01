الرياضة
قمة ثأرية بين الوداد وبركان
المباراة بشبابيك مغلقة بعد نفاد التذاكر وعموتة: نسعى إلى رد الاعتبار يلتقي الوداد الرياضي، بنهضة بركان، مساء غد (الأحد)، بملعب محمد الخامس، بداية من الثامنة والنصف، لحساب الجولة الرابعة من البطولة. وتجري المواجهة بشبابيك مغلقة، بعد أن نفدت جميع التذاكر التي وضعها مكتب الفريق الأحمر رهن إشارةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا