الصباح الفني
نوستالجيا شكورية في اختتام “عاصمة الأنوار”
المهرجان الذي احتضنته الرباط انفتح على الأنغام التراثية في دورته الثانية أسدل الستار، مساء الأربعاء الماضي، على الدورة الثانية لمهرجان “عاصمة الأنوار” للثقافة والفنون، على إيقاعات أنغام موسيقى الشكوري ضمن حفل بمسرح محمد الخامس بالرباط نظمته النقابة المهنية لمبدعي الأغنية. وتألق الفنان الشعبي كوهين بنحاس في وصلةأكمل القراءة »
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