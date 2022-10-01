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الصباح الفني

نوستالجيا‭ ‬شكورية‭ ‬في‭ ‬اختتام‭ “‬عاصمة‭ ‬الأنوار‭” ‬

منذ دقيقة واحدة
بنحاس‭ ‬رفقة‭ ‬توفيق‭ ‬عمور‭ ‬مدير‭ ‬الدورة‭             (‬أرشيف‭)‬
المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬احتضنته‭ ‬الرباط‭ ‬انفتح‭ ‬على‭ ‬الأنغام‭ ‬التراثية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثانية أسدل‭ ‬الستار،‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬لمهرجان‭ “‬عاصمة‭ ‬الأنوار‭” ‬للثقافة‭ ‬والفنون،‭ ‬على‭ ‬إيقاعات‭ ‬أنغام‭ ‬موسيقى‭ ‬الشكوري‭ ‬ضمن‭ ‬حفل‭ ‬بمسرح‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬نظمته‭ ‬النقابة‭ ‬المهنية‭ ‬لمبدعي‭ ‬الأغنية‭.‬ وتألق‭ ‬الفنان‭ ‬الشعبي‭ ‬كوهين‭ ‬بنحاس‭ ‬في‭ ‬وصلة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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