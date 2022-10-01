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وطنية

شبيبة‭ ‬لشكر‭ ‬تطالب‭ ‬بدعم‭ ‬الدولة

منذ دقيقتين
جانب‭ ‬من‭ ‬أشغال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الشبيبة‭ ‬الاتحادية‭           (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
المؤتمر‭ ‬يقر‭ ‬تعديلات‭ ‬تقضي‭ ‬بانتخاب‭ ‬مكتبها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬ طالبت‭ ‬الشبيبة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بضرورة‭ ‬دعم‭ ‬المنظمات‭ ‬الشبيبة‭ ‬السياسية‭ ‬ماليا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدولة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬تأهيل‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬الشبيبي،‭ ‬وتطوير‭ ‬أداء‭ ‬المنظمات‭ ‬الشبيبية،‭ ‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬لعب‭ ‬أدوارها‭ ‬في‭ ‬التنشئة‭ ‬السياسية،‭ ‬رهين‭ ‬بتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬وسط‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭.أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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