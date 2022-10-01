وطنية
شبيبة لشكر تطالب بدعم الدولة
المؤتمر يقر تعديلات تقضي بانتخاب مكتبها من قبل المجلس الوطني طالبت الشبيبة الاتحادية بضرورة دعم المنظمات الشبيبة السياسية ماليا من قبل الدولة، مؤكدة أن تأهيل المشهد السياسي الشبيبي، وتطوير أداء المنظمات الشبيبية، حتى تتمكن من لعب أدوارها في التنشئة السياسية، رهين بتعزيز حضورها وسط المشهد السياسي.أكمل القراءة »
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