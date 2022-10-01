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وطنية

‭”‬البام‭” ‬يكتسح‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬بآسفي

منذ 3 دقائق
اكتسح‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬لملء‭ ‬مقعد‭ ‬شاغر‭ ‬بدائرة‭ ‬إقليم‭ ‬آسفي،‭ ‬بعدما‭ ‬حصل‭ ‬مرشحه،‭ ‬رشيد‭ ‬بوكطاية،‭ ‬على‭ ‬42497‭ ‬صوتا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حصل‭ ‬التهامي‭ ‬المسقي،‭ ‬عن‭ ‬الحركة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والذي‭ ‬أسقطته‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية،‭ ‬على‭ ‬18301‭ ‬صوت،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حاز‭ ‬رشيد‭ ‬صابر،‭ ‬عن‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار،‭ ‬16706‭ ‬أصوات،‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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