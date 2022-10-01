وطنية
”البام” يكتسح الانتخابات الجزئية بآسفي
اكتسح حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر بدائرة إقليم آسفي، بعدما حصل مرشحه، رشيد بوكطاية، على 42497 صوتا، في حين حصل التهامي المسقي، عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والذي أسقطته المحكمة الدستورية، على 18301 صوت، في حين حاز رشيد صابر، عن التجمع الوطني للأحرار، 16706 أصوات،أكمل القراءة »
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