وطنية
الحكومة غاضبة على “طوطو”
أعلنت الحكومة، رفضها القاطع لسلوك الرابور “الغراندي طوطو”، خلال حفل نظم في إطار مهرجان الثقافة الإفريقية بالرباط، تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مؤكدة أنه سلوك “غير مقبول” و”نزوح نحو خدش الحياء”. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسمأكمل القراءة »
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