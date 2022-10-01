fbpx
وطنية

الحكومة‭ ‬غاضبة‭ ‬على‭ “‬طوطو‭”‬

منذ 4 دقائق
أعلنت‭ ‬الحكومة،‭ ‬رفضها‭ ‬القاطع‭ ‬لسلوك‭ ‬الرابور‭ “‬الغراندي‭ ‬طوطو‭”‬،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬نظم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مهرجان‭ ‬الثقافة‭ ‬الإفريقية‭ ‬بالرباط،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬سلوك‭ “‬غير‭ ‬مقبول‭” ‬و‭”‬نزوح‭ ‬نحو‭ ‬خدش‭ ‬الحياء‭”.‬ وقال‭ ‬مصطفى‭ ‬بايتاس،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬لدى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف‭ ‬بالعلاقات‭ ‬مع‭ ‬البرلمان،‭ ‬والناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى