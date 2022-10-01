الرياضة
أوبي ميكيل يعتزل
أعلن أوبي ميكيل، الدولي النيجيري، اعتزاله كرة القدم عن سن 25 عاما، بعد مسيرة حافلة، حمل فيها أقمصة أندية عريقة. وقال أوبي ميكيل في تدوينة لعشاقه، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، إن كل شيء يجب أن ينتهي، وإنه رأى أن الوقت مناسب لإنهاء مسيرته. ولعب ميكيل 89أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا