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شيماء: أنا مدمرة
عبرت الفنانة شيماء عبد العزيز عن حزنها الشديد وحالتها النفسية السيئة بسبب مرض والدتها التي دخلت لتلقي العلاج في المستشفى. وتقاسمت شيماء عبد العزيز خبر مرض والدتها مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” من خلال نشر صورة لها داخل المستشفى أثناء تلقي العلاجات الضرورية. وقالت شيماء فيأكمل القراءة »
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