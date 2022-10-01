الرياضة
“فيفا” ينصف الرجاء في ملف أولينغا
تعيين كوردوبا مديرا للأكاديمية والفريق النسوي وأبوشروان مساعدا له أنزل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عقوبات قاسية على نادي ريو أفي البرتغالي ولاعبه الكامروني فابريس أولينغا، بسبب عدم احترامهما للعقد المبرم بين الرجاء الرياضي واللاعب نفسه. وكان الرجاء قد اتفق مع اللاعب من أجل الالتحاق بالنادي الأخضر،أكمل القراءة »
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