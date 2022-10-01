الرياضة
2000 تذكرة لديربي السريع وخنيفرة
البكاري: مطالبون بالفوز والمباراة صعبة طبع سريع وادي زم 2000 تذكرة لمباراة الديربي، التي تجمعه بشباب أطلس خنيفرة، غدا (الأحد)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة الرابعة من بطولة القسم الثاني. وحدد سريع وادي زم أثمنة الولوج إلى المدرجات المكشوفة في 10 دراهم، و20 درهما للمغطاة، إذ يعولأكمل القراءة »
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