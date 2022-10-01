الرياضة
الزوين يغادر الزمامرة
قدم أحمد الزوين، رئيس جمعية قدماء لاعبي كرة القدم بنهضة الزمامرة، استقالته من منصبه. وقال الرئيس المستقيل إن ظروفا خاصة منعته من مواصلة مهامه على رأس الجمعية. وأضاف “استقلت بسب ظروف عملية، وعدم نجاح المكتب في مهمته، لأن أعضاء اللجن المنبثقة عن المكتب لم يتمكنوا بحكم ظروفهم منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا