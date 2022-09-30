حوادث
الحبس في ملف المال مقابل النقط
تحويلات مالية كشفت التلاعب في النقط والدبلومات وبيع رسائل دكتوراه وماستر أنهت غرفة الجنايات باستئنافية سطات، مساء أول أمس (الأربعاء)، ملف «المال مقابل النقط» الذي هز كلية العلوم القانونية والسياسية بالمدينة، بعد فضيحة الجنس مقابل النقط التي أطاحت بأساتذة وتمت محاكمتهم، وقضت بإدانة المتهم الرئيسي، الموظف المشرفأكمل القراءة »
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