“لارام” تطلق رحلات استثنائية لمشجعي “أسود الأطلس” بمونديال قطر

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والخطوط الملكية المغربية، اليوم (الخميس)، إطلاق برنامج رحلات استثنائي يمكن مشجعي الفريق الوطني من حضور مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.

وأوضح بلاغ مشترك توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن هذا العرض الاستثنائي للخطوط الملكية المغربية يمكن مشجعي الفريق الوطني من الحضور للمباريات الثلاث للمنتخب المغربي برسم الدور الأول لنهائي كأس العالم، ابتداء من 20 نونبر إلى 04 دجنبر المقبلين، مشيرا إلى أن “لارام” ستبرمج، بالإضافة إلى الرحلات اليومية المباشرة البيضاء-الدوحة خلال نفس الفترة، رحلات إضافية مباشرة ذات طاقة استيعابية تصل إلى 3000 مقعد وبسعر محدد في 5000 درهم (ذهاب و إياب) شامل لكل الرسوم.

وذكر المصدر ذاته، أن الاستفادة من هذا العرض تشترط التوفر على تذاكر الولوج إلى المباريات، التي ستطرح أيضا للبيع خلال الأيام القادمة عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية، مضيفا أن تشغيل الرحلات سيتم بواسطة طائرات دريملاينز بوينغ 787-8 و 787-9 بسعة 274 و 302 مقعدا على التوالي، والتي توفر أفضل شروط الراحة و الأمان.

وبصفتها الناقل الوطني، جددت الخطوط الملكية المغربية تعبئتها مرة أخرى لدعم المنتخب الوطني والمشجعين المغاربة خلال المراحل الحاسمة في مختلف المنافسات الدولية، على غرار ما قامت به في العديد من المناسبات مثل كأس العالم بروسيا 2018 وخلال مراحل التأهل في جمهورية الكونغو الديموقراطية والكوت ديفوار وغيرها.