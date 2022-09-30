الرياضة
تفاصيل اجتماع البدراوي مع الكبير واللاعبين
حذر من كبوة جديدة أمام المحمدية وطالب بإنهاء أزمة النتائج حذر عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، الطاقم التقني واللاعبين، من كبوة جديدة أمام شباب المحمدية، حين يلتقي الفريقان، اليوم (الجمعة)، في الثامنة والنصف، بملعب البشير، لحساب الجولة الرابعة من البطولة الوطنية. واعتبر البدراوي، في اجتماع مع الطاقمأكمل القراءة »
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