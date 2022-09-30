اذاعة وتلفزيون
مرحاتي…”كوتش” في “ستار لايت”
عبرت الفنانة سناء مرحاتي عن سعادتها لاختيارها من قبل إدارة برنامج “ستار لايت” على القناة الثانية لتكون ضمن طاقم البرنامج، إذ أوكلت بمهمة “كوتش” تشرف على تداريب المواهب الغنائية المشاركة في مجال الغناء. وتقاسمت مرحاتي مع متابعيها على “إنستغرام” مقطع فيديو من أجواء المهمة، التي كلفت فيها،أكمل القراءة »
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