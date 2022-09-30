الصباح الفني
غيث ونهاية “جروح”
أعلنت الفنانة كريمة غيث أن مسلسل “جروح” من بطولتها، الذي يعرض حاليا على قناة “إم بي سي 5” يوشك على نهايته وبث الحلقات الأخيرة منه. ودعت غيث متابعيها على “إنستغرام” إلى متابعة الحلقات الأخيرة من العمل، كما طلبت منهم التفاعل معها عبر تعليقاتهم وتقديم آرائهم بشأن توقعاتهمأكمل القراءة »
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