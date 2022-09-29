fbpx
اذاعة وتلفزيون

حشود في اختتام مهرجان “كناوة” بمراكش

منذ 57 ثانية
Soirée artistique haute en couleurs dans le cadre de la 5è édition du Festival Gnaoua Show pour le Monde, organisée sous le signe "Un bon successeur à un bon prédécesseur". 23092022-Marrakech
تابع جمهور غفير غصت به جنبات ساحة جامع الفناء بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، حفل اختتام فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان “كناوة شو للعالم”، الذي نظم تحت شعار “خير خلف لخير سلف”، على إيقاعات موسيقية ورقصات وأهازيج متنوعة، أداها عدد من “المعلمين”، ومجموعات قدمت من عدة مدن. وتميزت السهرةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 57 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى