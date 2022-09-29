اذاعة وتلفزيون
حشود في اختتام مهرجان “كناوة” بمراكش
تابع جمهور غفير غصت به جنبات ساحة جامع الفناء بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، حفل اختتام فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان “كناوة شو للعالم”، الذي نظم تحت شعار “خير خلف لخير سلف”، على إيقاعات موسيقية ورقصات وأهازيج متنوعة، أداها عدد من “المعلمين”، ومجموعات قدمت من عدة مدن. وتميزت السهرةأكمل القراءة »
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