اذاعة وتلفزيون
“فاطمة” يفجر لجنة تحكيم مهرجان طنجة
مرميد قال إن عضوين طالبا بتتويجه دون غيره وزينون اعتبر أن كشف تفاصيل عمل اللجنة خرق قانوني فوجئ جمهور المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، بانسحاب عضوين من لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، ويتعلق الأمر بلحسن زينون وبشرى بولويز، دون أن يكشفا أسباب ذلك وهو ما أثار جدلا كبيرا، ودفعأكمل القراءة »
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