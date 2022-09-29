أســــــرة
“دوناتس”
المقادير بيضتان 300 ملليتر من الماء الدافئ 300 ملليتر من الحليب الدافئ ملعقتان من خميرة الخبز 5 ملاعق كبيرة من سكر سنيدة نصف كأس خليط بين الزبدة والزيت 8 غرامات من خميرة الحلويات سكر فانيلا القليل من الملح كيلو من الدقيق كأس من النشا سكر فانيلا طريقةأكمل القراءة »
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