وطنية
رفع معدل الفائدة الرئيسي لمواجهة التضخم
الجواهري أكد أن الزيادات في المستوى العام للأسعار لم تسجل منذ ثلاثة عقود قرر مجلس البنك المركزي، خلال اجتماعه الفصلي، أول أمس (الثلاثاء) رفع سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مائوية إلى 2 في المائة، بدل 1.5. وأوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال الندوة الصحافية التيأكمل القراءة »
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