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أوامر باعتقال مسؤولين بالخارجية
استولوا على 320 مليونا وأحدهم تقلد منصبا بمديرية التشريفات 48 ساعة قبيل إحالته على القضاءأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، موظفين مسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانا يشتغلان بقنصلية المملكة ببرشلونة، بعد اختلاسهما 70أكمل القراءة »
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