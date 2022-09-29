الرياضة
الداخلة قبلة أبطال بطولة “الكيت سورف”
مشاركة 54 رياضيا منهم 14 مغربيا وإشعاع رياضي وسياحي للمدينة انطلقت بطولة العالم ل”الكايت سورف” ولي العهد مولاي الحسن، في دورتها 12، بالداخلة، أول أمس (الثلاثاء)، بمشاركة 54 رياضيا، بينهم 14 مغربيا، سيتنافسون في صنف “ستربليس”. ويشارك في الدورة، رياضيون من دول رائدة، من بينها هولندا والرأسأكمل القراءة »
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