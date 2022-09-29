الرياضة
لوزا يجدد لواتفورد
جدد الدولي المغربي عمران لوزا، عقده مع واتفورد الإنجليزي، الممارس ببطولة القسم الثاني، إلى غاية 2028. وكان عقد لوزا سينتهي مع نهاية يونيو 2026، إلا أن إدارة النادي كافأته على مجهوداته ومستواه الجيد، بتجديد عقده إلى غاية يونيو 2028. وتعرض لوزا أخيرا لإصابة، غيبته عن الملاعب، وهوأكمل القراءة »
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