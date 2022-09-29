الرياضة
منتخب الشباب ثانيا في دوري مورسيا
وهبي: العناصر الوطنية كانت جيدة على جميع المستويات أنهى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مشاركته في دوري كوستا كاليدا بمورسيا في الرتبة الثانية، برصيد ست نقط، بفوزه على الشيلي بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء)، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة. وسجل المنتخب الوطني هدفهأكمل القراءة »
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