الرياضة
100 مليون للانفصال عن البنزرتي
المدرب التونسي تنازل عن 20 مليونا حددت مصادر متطابقة القيمة المالية التي توصل بها فوزي البنزرتي، مقابل فسخ عقده مع الرجاء ب100 مليون. وحسب المصادر ذاتها، فإن الانفصال لم يتم بشكل ودي، إذ أصر وكيل أعماله على التوصل بجميع مستحقاته، قبل أن يوقع على وثيقة فسخ العقد.أكمل القراءة »
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