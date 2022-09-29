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حوادث

السجن لمروجي ممنوعات بالجديدة

منذ 11 ثانية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة ثلاثة أشخاص، بعد متابعتهم من قبل الوكيل العام للملك من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات والاتجار في المخدرات وشراء المسروق والتخدير، مع عدم إنجاز بطاقة التعريف الوطنية وعدم التبليغ عن جناية واستعمال العنف، ومؤاخذتهمأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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