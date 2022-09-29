حوادث
10 سنوات لمتهم بالاتجار في الكوكايين
اعترف بتهديده عناصر الشرطة وترويجه المخدرات قبل أن ينفي قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بمؤاخذة شخص يتحدر من إقليم الحسيمة، ينشط ضمن عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في المخدرات الصلبة، وحيازة أسلحة نارية، وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا. وجاء الحكم بعد متابعة المتهمأكمل القراءة »
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