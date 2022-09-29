حوادث
ملثمون يفجرون مبنى مغربيا ببلجيكا
الشرطة تشتبه في علاقة الحادث بتصفية حسابات بين شبكات تهريب المخدرات هاجم مجهولون عمارة يقطنها مغاربة في أنتويرب ببلجيكا، في حادث جديد له علاقة بتصفية الحسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات، والتي اندلعت، منذ أسابيع، وأدت إلى خسائر مالية كبيرة. وتبحث الشرطة البلجيكية في استهداف العمارة، خاصةأكمل القراءة »
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