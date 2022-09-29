حوادث
“ديستي” تحبط تهريب الكوكايين
أحبط تنسيق أمني بين مصالح “ديستي” التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، مساء الأحد الماضي، تهريب كمية من الكوكايين بعد إيقاف سائق ينتمي إلى شبكة للاتجار في المخدرات. وحسب مصادر “الصباح”، فإن التدخل الأمني تم بناء على استثمار جيد لمعلومات دقيقةأكمل القراءة »
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