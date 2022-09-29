حوادث
إدانة عصابة لسرقة الفيلات والسيارات
استهدفت ضحايا من مراكش والسوالم والبئر الجديد قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة فرد من عصابة السرقة يتحدر من السوالم، وحكمت عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة واستعمال ناقلات ذاتأكمل القراءة »
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