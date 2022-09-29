حوادث
تفكيك شبكة لتهجير البشر بالناظور
نجحت عناصر الدرك الملكي، العاملة بالمركز الترابي ببني شيكر بإقليم الناظور، أخيرا، في تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية والاتجار بالبشر. وأفادت مصادر مطلعة، أن الشبكة الإجرامية المعنية تتكون من تسعة عناصر ضمنهم سنغاليون، تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و35. وأضافت المصادر ذاتها، أنه يوجدأكمل القراءة »
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