اذاعة وتلفزيون
الناصيري يتجاوز مرحلة “الحصار”
القناة الثانية اختارت عرض أحدث أعماله السينمائية بعد سنوات من “الإقصاء” استطاع الممثل والمخرج سعيد الناصيري أن يفك ما كان يعتبره “حصارا” من قبل القنوات العمومية التي كانت ترفض بث أعماله، لأسباب مجهولة، حسب تعبيره. وفوجئ الكثيرون باختيار القناة الثانية “دوزيم”، عرض أحدث أعماله السينمائية، ويتعلق الأمرأكمل القراءة »
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