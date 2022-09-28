وطنية
فاقد للأهلية الانتخابية يسير جماعة
تفجرت فضيحة انتخابية كبرى بمنطقة الغرب، أخيرا، بعد تسريب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة النقض، في وجه النائب الأول للجماعة الترابية «الشوافع»، بإقليم القنيطرة، بعدما تبين أنه حاز النيابة الأولى للجماعة، رغم صدور حكم نهائي قبل انتخابه، ما وضع عامل القنيطرة، فؤاد المحمدي، في موقف صعب،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا