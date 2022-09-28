الرياضة
مدرب بلجيكا يحذر من الأسود
وصفهم بالمنتخب القادر على إحداث المفاجأة في المونديال حذر روبرت مارتينيز، مدرب بلجيكا، من خطورة منتخب الأسود في مونديال قطر، بالنظر إلى الإمكانيات التي يتوفر عليها لاعبوه، والوجه الذي ظهروا عليه أمام الشيلي، أحد أقوى منتخبات أمريكا الجنوبية، حسب رأيه. ودعا مارتينيز في تصريح لإحدى القنوات البلجيكية،أكمل القراءة »
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