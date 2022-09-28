الرياضة
أولمبيك آسفي ينتعش بـ 200 مليون
الفريق العبدي يفاوض المدافع المراني لتمديد عقده ينتظر أن تنتعش خزينة أولمبيك آسفي لكرة القدم، بمبلغ 200 مليون، من المجمع الشريف للفوسفاط، إذ تلقى مسؤولو الفريق تطمينات بصرفها قبل متم الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وتهم الشطر الأول من المنحة المالية السنوية. وأفادأكمل القراءة »
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