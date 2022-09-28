الرياضة
الجرمومي: حكيمي ومزراوي قدوتاي
لاعب منتخب الشباب قال إنه سعيد بتمثيل المغرب ويسعى للعب لكبار أجاكس كشف ضياء الجرمومي، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي، أنه لم يتردد في تلبية دعوة الجامعة الملكية المغربية، للمشاركة رفقة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، في دوري “كوستا كاليدا” بإسبانيا. وأوضح الجرمومي في تصريح لـ “الصباح”،أكمل القراءة »
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