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أســــــرة

الرمادي‭… ‬سيد‭ ‬الخريف‭ ‬

منذ 13 دقيقة
بذلة‭ ‬رمادية‭ ‬لإطلالة‭ ‬مميزة‭ (‬خاص‭)‬
يعتبر‭ ‬اللون‭ ‬الرمادي‭ ‬من‭ ‬الألوان‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬خريف‭ ‬وشتاء،‭ ‬لأنه‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬والتوازن‭.‬ ويعتبر‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬موضة‭ ‬اللون‭ ‬الرمادي‭ ‬ظهرت‭ ‬بقوة‭ ‬خلال‭ ‬خريف‭ ‬2022،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬يلاحظ‭ ‬تغير‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الألوان‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الأزياء‭.‬ وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭أكمل القراءة »

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منذ 13 دقيقة


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