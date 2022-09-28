أســــــرة
الرمادي… سيد الخريف
يعتبر اللون الرمادي من الألوان التي تفرض نفسها في كل موسم خريف وشتاء، لأنه يرمز إلى الحياد والتوازن. ويعتبر الخبراء أن موضة اللون الرمادي ظهرت بقوة خلال خريف 2022، علما أنه يلاحظ تغير ملحوظ في معظم الألوان المستخدمة في تصميم العديد من دور الأزياء. وغالبا ما يتطلبأكمل القراءة »
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