أســــــرة
تناول الفاكهة يوميا يحسن المزاج
أكدت دراسة بريطانية حديثة أن تناول الفاكهة يوميا يحسن الصحة النفسية والإدراكية، ويخفف أعراض الاكتئاب والقلق والإجهاد، كما نصحت بالإكثار منها. وتطرقت الدراسة ذاتها إلى أهمية عدد المرات التي يتناول خلالها الشخص الفاكهة، لأن تكرار تناولها يؤثر إيجابيا على الصحة النفسية، ويحمي من الأمراض بشكل عام، إلىأكمل القراءة »
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