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أســــــرة

تناول‭ ‬الفاكهة‭ ‬يوميا‭ ‬يحسن‭ ‬المزاج

منذ 7 دقائق
تخفف‭ ‬من‭ ‬التوتر‭                        (‬خاص‭)‬
أكدت‭ ‬دراسة‭ ‬بريطانية‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الفاكهة‭ ‬يوميا‭ ‬يحسن‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والإدراكية،‭ ‬ويخفف‭ ‬أعراض‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والقلق‭ ‬والإجهاد،‭ ‬كما‭ ‬نصحت‭ ‬بالإكثار‭ ‬منها‭.‬ وتطرقت‭ ‬الدراسة‭ ‬ذاتها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬عدد‭ ‬المرات‭ ‬التي‭ ‬يتناول‭ ‬خلالها‭ ‬الشخص‭ ‬الفاكهة،‭ ‬لأن‭ ‬تكرار‭ ‬تناولها‭ ‬يؤثر‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬ويحمي‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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