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الصباح الفني

الجريني‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬بأكادير

منذ 4 دقائق
عبد الفتاح لكريني. (خاص)
يستعد‭ ‬الفنان‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬الجريني‭ ‬لإحياء‭ ‬حفل‭ ‬فني‭ ‬بأكادير‭ ‬يوم‭ ‬فاتح‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬بساحة‭ ‬الأمل،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬الجمهور‭ ‬مع‭ ‬فقرات‭ ‬فنية‭ ‬متنوعة‭. ‬وسيشارك‭ ‬الجريني‭ ‬في‭ ‬الحفل،‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬على‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء،‭ ‬مع‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬الفنية‭ ‬منهم‭ ‬أمينوكس‭ ‬وديدجي‭ ‬فان‭ ‬ودادا‭ ‬وديدجي‭ ‬أيمون‭ ‬وفرانش‭ ‬مونتانا‭ ‬وطوطو،‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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