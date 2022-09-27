الصباح الفني
الجريني في حفل بأكادير
يستعد الفنان عبد الفتاح الجريني لإحياء حفل فني بأكادير يوم فاتح أكتوبر المقبل بساحة الأمل، حيث سيكون الجمهور مع فقرات فنية متنوعة. وسيشارك الجريني في الحفل، الذي ينطلق على الساعة السادسة مساء، مع ثلة من الأسماء الفنية منهم أمينوكس وديدجي فان ودادا وديدجي أيمون وفرانش مونتانا وطوطو،أكمل القراءة »
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