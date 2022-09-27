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أسواق

صيادلة‭ ‬يكشفون‭ ‬اختلالات‭ ‬قطاعهم

منذ 22 دقيقة
جانب‭ ‬من‭ ‬الندوة‭ ‬الصحافية‭                                                      (‬خاص‭)‬
قوانين‭ ‬صدرت‭ ‬منذ‭ ‬قرن‭ ‬وهياكل‭ ‬مشلولة‭ ‬وبيع‭ ‬الأدوية‭ ‬خارج‭ ‬القنوات‭ ‬القانونية كشف‭ ‬محمد‭ ‬سلمي،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬عالم‭ ‬الصيادلة‭ “‬إم‭ ‬فارما‭” ‬وتجمع‭ ‬الصيادلة‭ “‬خلية‭ ‬النحل‭”‬،‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الاختلالات‭ ‬التي‭ ‬يعانيها‭ ‬قطاع‭ ‬الصيدلة،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬إحدى‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬لإنجاح‭ ‬الورش‭ ‬الملكي‭ ‬المتعلق‭ ‬بتعميم‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭.‬ وأشار‭ ‬سلمي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭أكمل القراءة »

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منذ 22 دقيقة


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