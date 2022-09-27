أسواق
صيادلة يكشفون اختلالات قطاعهم
قوانين صدرت منذ قرن وهياكل مشلولة وبيع الأدوية خارج القنوات القانونية كشف محمد سلمي، رئيس جمعية عالم الصيادلة “إم فارما” وتجمع الصيادلة “خلية النحل”، عددا من الاختلالات التي يعانيها قطاع الصيدلة، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لإنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وأشار سلمي إلى أنأكمل القراءة »
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