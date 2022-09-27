الرياضة
عموتة يتنحى عن الأولمبي
سيتفرغ للوداد ويخوض آخر مباراة له مع منتخب أقل من 23 سنة يخوض الإطار الوطني الحسين عموتة آخر مباراة له مع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، عندما يواجه، اليوم (الثلاثاء)، فريقه الوداد الرياضي، في مباراة إعدادية. وعلمت “الصباح”، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوداد وعموتةأكمل القراءة »
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