وطنية
“طوطو” يروج للمخدرات بوزارة الثقافة
اعترف بتعاطيه “الحشيش” في ندوة رسمية والوزارة: “لا حرج في ذلك” لم يجد «الرابور» طه الفحصي، الشهير باسم «الغراندي طوطو»، أي حرج في الاعتراف، أمام الكثير من المنابر الإعلامية، بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، وهي استهلاك المخدرات، منذ سنوات طويلة. وتحدث «الرابور» المثير للجدل عن استهلاكهأكمل القراءة »
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