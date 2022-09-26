اذاعة وتلفزيون
رأفت ولقاء على “الجزيرة”
دعت الفنانة لطيفة رأفت جمهورها إلى متابعة أجواء استضافتها من قبل قناة “الجزيرة”، ضمن برنامج خاص سيبث خلال الفترة المقبلة. وبدأت رأفت في الترويج للبرنامج الخاص على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي منها “إنستغرام”، إذ قالت في رسالة إلى متابعيها “ترقبوا قريبا مروري بقناة الجزيرة، شكراأكمل القراءة »
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