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رحاب في “مستر إكس” تواصل الفنانة رحاب الجمل تصوير مشاهدها في فيلم “مستر إكس” وتجسد فيه مساعدة أحمد فهمي، في استقطاب الرجال إلى شركته لمساعدتهم على الطلاق من زوجاتهم. و”مستر إكس” بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوأكمل القراءة »
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