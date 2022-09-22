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تنظيم ملتقى “دار الضمانة” بوزان
أعلنت جمعية “الصفا لمدح المصطفى” عن تنظيم الدورة الثانية من ملتقى دار الضمانة الدولي للذكر والسماع بوزان، من 29 شتنبر إلى فاتح أكتوبر المقبل. وتحمل هذه الدورة، التي تنظم تحت إشراف عمالة إقليم وزان وبشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والتواصل ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس إقليمأكمل القراءة »
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