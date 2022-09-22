fbpx
اذاعة وتلفزيون

تنظيم ملتقى “دار الضمانة” بوزان

منذ 8 دقائق
أعلنت جمعية “الصفا لمدح المصطفى” عن تنظيم الدورة الثانية من ملتقى دار الضمانة الدولي للذكر والسماع بوزان، من 29 شتنبر إلى فاتح أكتوبر المقبل. وتحمل هذه الدورة، التي تنظم تحت إشراف عمالة إقليم وزان وبشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والتواصل ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس إقليمأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى