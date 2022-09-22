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منذ 7 دقائق
كرم في حفل بقبرص تحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم، حفلا غنائيا، في قبرص يوم 24 شتنبر الجاري، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول. واحتفلت كرم، بوصول أغنيتها الجديدة “ساعة بيضا” 2 مليون مشاهدة على “اليوتوب” فيأكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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