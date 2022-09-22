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الرياضة

حكم قضائي يربك جامعة الشطرنج

منذ 6 دقائق
M. Benmoussa, ministre de l‚Äô√âducation nationale tient une rencontre avec les syndicats de l‚Äôenseignement
أثار قرار المحكمة الإدارية القاضي بعدم الاختصاص في دعوى قضائية ضد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، الجدل داخل أوساط أسرة الشطرنج بالمغرب. واعتبرت الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أن قرار المحكمة القاضي بعدم الاختصاص، في دعوى رفعتها جمعية هواة الشطرنج ضدها، يعد انتصارا كبيرا لها، لأنه أضفى الشرعية علىأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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