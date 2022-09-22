الرياضة
حكم قضائي يربك جامعة الشطرنج
أثار قرار المحكمة الإدارية القاضي بعدم الاختصاص في دعوى قضائية ضد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، الجدل داخل أوساط أسرة الشطرنج بالمغرب. واعتبرت الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أن قرار المحكمة القاضي بعدم الاختصاص، في دعوى رفعتها جمعية هواة الشطرنج ضدها، يعد انتصارا كبيرا لها، لأنه أضفى الشرعية علىأكمل القراءة »
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