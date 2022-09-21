الرياضة
كواليس الفرق
أولمبيك آسفي أفاد مصدر مسؤول أن المدرب طارق مصطفى طلب برمجة مباراتين وديتين، الأحد والاثنين المقبلين، لذلك تجري إدارة الفريق اتصالات لتحديد المنافسين. ولم يستبعد المصدر ذاته إمكانية سفر الفريق إلى المحمدية أو البيضاء لإجراء المباراتين، وبعدها العودة إلى آسفي، من أجل مواصلة الاستعداد لمباراة الدورة الرابعةأكمل القراءة »
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